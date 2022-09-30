الرياضة
12 فريقا بعصبة مراكش آسفي
تأكدت مشاركة 12 فريقا في بطولة القسم الممتاز بالعصبة الجهوية مراكش آسفي، المؤدية إلى القسم الثاني هواة. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن ممثلي هذه الفرق توصلوا بالبرنامج العام للموسم الجديد بعد إجراء القرعة قبل أيام قليلة. وكشف مصدر مسؤول أن الفرق مطالبة باحترام الضوابط والقوانين الجاريأكمل القراءة »
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