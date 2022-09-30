الرياضة
خريبكة يؤهل خمسة أجانب
نجح أولمبيك خريبكة في تأهيل البوتسواني توميسانغ أوريبونيي، والإيفواري نيلمار بلي والسنغالي أداما ديوم، والجزائري محمد وليد بنشريفة، والتونسي نسيم هنيد. وخاض توميسانغ ثلاث مباريات رسمية، ونيلمار واحدة أمام شباب المحمدية، وبنشريفة لعب واحدة وطرد في بداية مباراته الثانية أمام حسنية أكادير، وأشرك أداما بديلا في ثلاثأكمل القراءة »
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