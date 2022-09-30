الرياضة
المولودية يستنجد بالوالي
طلب محمد هوار، رئيس مولودية وجدة، من معاد الجامعي، والي جهة الشرق، التدخل من أجل تسريع وتيرة الأشغال بملعب التداريب التابع لمركز التكوين. وأفاد مصدر من مولودية وجدة أن والي جهة الشرق دعا الأطراف المعنية إلى التعبئة، من أجل استكمال أشغال تهيئة ملعب التداريب، وفتح أبوابه فيأكمل القراءة »
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