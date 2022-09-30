الرياضة
رحلة آسفي تخيف طنجة
بعد أسوأ انطلاقة له في مشواره الرياضي، يستهل اتحاد طنجة، متذيل ترتيب بطولة القسم الأول، دون نقاط، مبارياته برحلة إلى آسفي، لمواجهة الأولمبيك، غدا (السبت)، في السادسة والربع، متمنيا تسجيل أول هدف، بعد عقم هجومي طيلة الدورات الثلاث الأولى. وترجح إحصائيات المواجهات بين الفريقين بملعب المسيرة، منذأكمل القراءة »
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