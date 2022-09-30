وطنية
65 في المائة مع وجوب الحجاب
74 في المائة من سكان الشمال والشرق أيدوا مبدأ الإجبارية وسكان الجنوب الأكثر رفضا ما يزال الحجاب يفرق شرائح وفئات المجتمع، بين مؤيد ومدافع عن ارتدائه ومنحه صفة الوجوب، وبين من يدافع عن حق النساء في الاختيار، وعدم الضغط عليهن، سواء من قبل الأسرة أو باقي مراكزأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا