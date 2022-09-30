الرياضة
كواليس الفرق
شباب المحمدية يسابق شباب المحمدية الزمن لتأهيل محمود بنحليب ونبيل درار، لاعبيه الجديدين، من أجل المشاركة أمام الرجاء الرياضي، اليوم (الجمعة)، لحساب الجولة الرابعة من البطولة الوطنية. ويرغب رشيد روكي في الاستعانة بخبرة اللاعبين، أمام الرجاء الرياضي، في مباراة تعتبر من بين قمم الجولة الرابعة. الفتح الرياضيأكمل القراءة »
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