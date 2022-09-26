نشرة إنذارية … زخات رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح مرتقبة يومي الإثنين والثلاثاء

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية قوية (15 – 50 ملم) مصحوبة بهبات رياح (60 – 70 كلم /في الساعة) اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء عددا من أقاليم المملكة .

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية قوية (من 15 إلى 30 ملم)، اليوم الإثنين ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال إلى حدود التاسعة ليلا، بأقاليم ميدلت وفجيج والرشيدية . وأضافت المديرية ، أن زخات رعدية قوية (من 30 إلى 50 ملم) ي رتقب أن تهم أيضا ، من الساعة الثالثة من بعد زوال اليوم الإثنين إلى غاية الثالثة من صباح غد الثلاثاء، أقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور.