وفاة الداعية المصري يوسف القرضاوي عن عمر ناهز 96 عاما

توفي الداعية المصري الشيخ يوسف القرضاي، أحد ابرز رجال الدين المقربين من جماعة الاخوان المسلمين والمقيم في قطر، حسبما ورد الاثنين في تغريدة على حسابه على تويتر.

وجاء في التغريدة “انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته”.

انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته.. نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته.. اللهم آمين pic.twitter.com/euoUztZeMQ — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) September 26, 2022

وتتهم السلطات المصرية القرضاوي بأنه الزعيم الروحي لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر منذ العام 2013 بعدما أطاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش في يوليوز من ذلك العام بالرئيس المنبثق عن الاخوان محمد مرسي.

وفي 2015، أكدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حكم الاعدام في حق الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في القضية المعروفة اعلاميا باسم “اقتحام السجون”.

وحوكم في القضية 129 متهما بينهم 27 كانوا موقوفين و102 هاربين بينهم اعضاء في حركة حماس الفلسطينية وفي حزب الله اللبناني. وقضت المحكمة غيابيا بإعدام اكثر من 90 من المتهمين الهاربين بينهم القرضاوي.

وفي العام ذاته، احالت النيابة العامة المصرية 38 اسلاميا مصريا، بينهم القرضاوي، على محكمة عسكرية، متهمة إياهم بانشاء خلايا مسلحة قتلت ضابط شرطة. وحوكم القرضاوي غيابيا.

وكان القرضاوي يترأس “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، وقد وضعته السعودية ودول خليجية وعربية أخرى على لائحة لشخصيات “ارهابية”. وكان تواجده في قطر أحد أسباب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة لعدة سنوات.

وكسب القرضاوي شهرته من خلال قناة “الجزيرة” القطرية حيث كان يطل للدعوة لدعم الحركات الاسلامية خصوصا اثناء فترة ما عرف بالربيع العربي.