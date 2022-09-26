أخنوش يصل إلى طوكيو لتمثيل الملك في جنازة شينزو آبي

حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين بطوكيو، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي.

ولدى وصوله إلى مطار هانيدا الدولي، وجد رئيس الحكومة في استقباله إندو شيجيرو، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية ، وكذا سفير جلالة الملك، رشاد بوهلال، وأعضاء السفارة.

ومن المرتقب أن يحضر أكثر من 700 ضيف أجنبي مراسم جنازة شينزو آبي، التي ستقام غدا الثلاثاء في العاصمة اليابانية.

وكان الراحل شينزو آبي، وهو أحد السياسيين الأكثر نفوذا في بلاده، قد اغتيل في 8 يوليوز الماضي خلال إلقائه خطابا في غرب اليابان.