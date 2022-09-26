حوادث
تأنيب الضمير يقلب ملفا قضائيا
سبعيني يتوجه إلى مكتب عبدالنباوي ويوقع اعترافا بشكايته الكيدية ويجهش بالبكاء أمام قاضي التحقيق توجه رجل سبعيني، متابع في شبكة للسطو على عقار، الأسبوع الماضي، إلى مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، ووضع كتابا أمام أنظار الرئيس المنتدب للمجلس، وقع عليه باسمه، وتسلمه منه مكتب الضبط بالمجلس،أكمل القراءة »
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