حوادث
فيديو يسقط لصا بخنيفرة
أوقفت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة، أخيرا، بتنسيق مع ولاية أمن بني ملال، مشتبها فيه بتنفيذ عملية سرقة تم توثيقها عبر فيديو انتشر على نطاق واسع، وكانت ضحيته امرأة تعرضت للعنف الجسدي بالشارع العام، قبل أن يختفي عن الأنظار. وتفاعلت مصالح ولاية أمن بني ملال، بسرعةأكمل القراءة »
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