حوادث
تفكيك عصابة تستهدف السائقين بالرحامنة
توصلت عناصر درك الرحامنة، مطلع الأسبوع الجاري، إلى تفكيك لغز عصابة إجرامية تستهدف مستعملي الطريق السيار بين منطقة صخور الرحامنة وبنكرير. وذكرت مصادر متطابقة أن عناصر الدرك أوقفت أحد أفراد العصابة بعد عملية تمشيط وتتبع للمكان، الذي حددته شكاياته تواصلت بها، من قبل متضررين ومستهدفين وجدوا أنفسهمأكمل القراءة »
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