حوادث
التحقيق مع البرلماني الفايق بتهمة الاتجار بالبشر
أحضر البرلماني التجمعي رشيد الفايق، الخميس الماضي، من سجن بوركايز لمحكمة الاستئناف بفاس للتحقيق معه في ملف جنائي جديد بجناية “الاتجار بالبشر ضد شخص يعاني وضعية إعاقة واغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه الافتضاض وهتك عرضه بالعنف”. وأحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الذي استمعأكمل القراءة »
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