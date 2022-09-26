الأولى
التحقيق في المتاجرة بملفات طبية
شبكة حصلت على مليار من التعويضات باستعمال خواتم أطباء مشطب عليهم كشف تنسيق بين شركات تأمين وهيآت احتياط اجتماعي حول ملفات تهم طلبات استرجاع تكاليف العلاج والأدوية، وجود شبكة احتيال استفادت من تعويضات دون وجه حق. وأفادت مصادر أن تقديم فواتير مماثلة في عدد من الملفات أثارأكمل القراءة »
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