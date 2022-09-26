أخبار الصباح
أخبار الصباح
< كلية يشتكي طلبة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء من الظروف غير الملائمة للتكوين مع بداية الموسم الجامعي، إذ تعاني المدرجات اكتظاظا كبيرا، ما يجعل من الصعب متابعة المحاضرات التي يلقيها الأساتذة، كما أن عددا من الطلبة لم يتسلموا، بعد، بطاقة الطالب، التي تخول لهم الولوج إلى حصصأكمل القراءة »
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