الأولى
حرب بين “أباطرة الليل” بمراكش
مستثمر سخر ملثمين لتنفيذ هجوم مسلح على ملهى ليلي منافس لتصفية حسابات مع غريمه فكت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، لغز هجوم مسلح تعرض له ملهى ليلي بأحد أرقى أحياء المدينة على شاكلة الأفلام الهوليودية، بعد أن أظهرت التحقيقات الأولية أن الأسباب، تعود إلى تصفية حسابات،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا