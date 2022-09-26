الأولى
ملف وهمي لحبس مستثمر بريطاني
فوجئ مستثمر بريطاني الجنسية، عراقي الأصل، في اليومين الماضيين، بوجود ملف قضائي ضده، يروج بالمحكمة الزجرية عين السبع، يتابع فيه بجرائم النصب والتصرف في مال مشترك بسوء النية، مبني على شكاية مباشرة وأمر إحالة من قاضي التحقيق، رغم أنه لم يسبق له أن حضر أي جلسة منأكمل القراءة »
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