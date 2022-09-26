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تهريب ملايير في معارض دولية للعقار

منذ 7 ثواني
جهات استغلت تفضيل مهاجرين التسديد نقدا بالعملة الصعبة لتحويلها إلى حسابات أجنبية استغلت جهات تنظيم معارض بدول أوربية، لترويج منتوجات عقارية لفائدة الجالية المغربية، في تهريب الملايير من العملة الصعبة، مستغلة تفضيل أفراد من الجالية التسديد نقدا وبالعملة الصعبة، قيمة الشقق كاملة أو تسبيقات لحجزها، تفاديا لأيأكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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