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الشنا… رحيل القديسة
كرست حياتها للدفاع عن المرأة والطفولة وتحدت الأعراف والتقاليد المحافظة غيب الموت، صباح أمس (الأحد)، المناضلة الحقوقية والإنسانية عائشة الشنا، عن عمر يناهز 81 سنة، قضت أزيد من نصفه للدفاع عن المرأة وقضاياها. وفارقت الشنا الحياة بمستشفى الشيخ خليفة بالبيضاء، إثر نوبة مرض ومشاكل في التنفس، لمأكمل القراءة »
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