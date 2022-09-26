افتتاحية
الغرفة “السفلى”
حصل أعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء-سطات على شهادات الاستحقاق والتميز في اختبارات التخريب والضرب والجرح والمصارعة والتعري والكلام الساقط ونزع “الميكروفونات”، والصعود فوق المنصات، بينما فاز آخرون في مسابقات فنون “التشرميل” والاعتداء على رجال سلطة وتمزيق أوراق رسمية. الجميع كان حاضرا، الجمعة الماضي، في مهرجان “القباحة”أكمل القراءة »
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