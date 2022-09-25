الملك يهنئ الرئيس الانتقالي لمالي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أسيمي غويتا، الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه لأسيمي غويتا، مقرونة بأصدق متمنيات جلالته لمالي ولشعبها بالتقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” وأود، بهذه المناسبة، أن أجدد لكم استعداد المملكة المغربية الدائم لتعزيز ما يجمعها بجمهورية مالي من تعاون قائم على أواصر الأخوة والتضامن، لما فيه صالح شعبينا وقارتنا الإفريقية”.