الصباح الفني
”ياسمرايز” يطرح “شدوها”
عاد المغني ياسر المعروف باسم “ياسمرايز” إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة، طرحها على قناته الخاصة على “يوتوب”، تحمل عنوان “شدوها”. وتكلف “ياسمرايز”، محترف التنويم المغناطيسي، بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها بالتعاون مع الكاتب والملحن محمد نصري، فيما عاد التوزيع لكريم الوكيلي، علما أنه اختار طرح جديده الفني علىأكمل القراءة »
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