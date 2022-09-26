fbpx
الصباح الفني

‭”‬ياسمرايز‭” ‬يطرح‭ “‬شدوها‭”‬

منذ 4 دقائق
‭"‬ياسمرايز‭"          (‬خاص‭)‬
عاد‭ ‬المغني‭ ‬ياسر‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ “‬ياسمرايز‭” ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بأغنية‭ ‬جديدة،‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬شدوها‭”.‬ وتكلف‭ “‬ياسمرايز‭”‬،‭ ‬محترف‭ ‬التنويم‭ ‬المغناطيسي،‭ ‬بكتابة‭ ‬كلمات‭ ‬الأغنية‭ ‬وتلحينها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الكاتب‭ ‬والملحن‭ ‬محمد‭ ‬نصري،‭ ‬فيما‭ ‬عاد‭ ‬التوزيع‭ ‬لكريم‭ ‬الوكيلي،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬اختار‭ ‬طرح‭ ‬جديده‭ ‬الفني‭ ‬على‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى