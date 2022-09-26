الرياضة
الوادي يخوض تجربة جديدة بمصر
انضم المغربي عبد الكبير الوادي إلى فيوتشر المصري، قادما إليه من سموحة. وأعلن فيوتشر، أول أمس (السبت)، عن تعاقده مع الوادي، فيما أوضحت مصادر صحافية مصرية أن الصفقة كلفت إدارة الفريق مبلغ 17 مليون جنيه، أي ما يقارب 8.9 ملايين درهم. وكان اللاعب محط أنظار العديد منأكمل القراءة »
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