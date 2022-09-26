الصباح السياسي
مضيان: الأولوية لإصلاح الإدارة
رئيس الفريق الاستقلالي أكد أن القانون الإطار لن يكون لوحده حلا قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إنه لابد من إيجاد حل للاستثمار بالمغرب من خلال التحفيز والتشجيع، مضيفا أن القوانين السابقة لم تكن معيبة في كل تفاصيلها. وأضاف مضيان، أن هناك مشكلا فيأكمل القراءة »
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