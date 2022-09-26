الصباح السياسي
السنتيسي: حماية المال العام أولا
دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، إلى ضرورة حماية المال العام الموجه للاستثمار، قائلا إن الاستثمار المرتبط بالحوافز المالية والضريبية والجمركية، يتطلب تفعيل القوانين الزجرية لمن يخالفون المساطر أو يحاولون تحريف الدعم المالي العمومي عن الأهداف التي منح بموجبها لمن تقدم بملف للاستثمار. ونبهأكمل القراءة »
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