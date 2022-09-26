الرياضة
منتخب المكفوفين بطلا لإفريقيا
توج المنتخب الوطني للمكفوفين بلقب كأس إفريقيا لكرة القدم للمكفوفين، عقب فوزه على نظيره المالي بهدفين لصفر، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة الماضي بالمنصورية (إقليم بنسليمان)، برسم نهائي المسابقة. وسجل هدفي العناصر الوطنية اللاعب عبد الرزاق حطاب، ليحافظ بذلك المنتخب الوطني على لقبه الإفريقي للمرة الخامسة، ويضمنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا