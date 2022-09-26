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الرياضة

شغب شوارع بين الإلترات

منذ 39 ثانية
تهشيم 12 سيارة واعتقال خمسة أشخاص شهدت أحياء بمنطقة البرنوصي بالبيضاء، اقتتالا جديدا بين الفصائل المساندة لفريقين بيضاويين، نهاية الأسبوع الماضي، أسفر عن تهشيم 12 سيارة خاصة بحي السلام. وأبلغت مصالح أمن البرنوصي ب”الحرب” الدائرة بالحي المذكور، لتنتقل على وجه السرعة إلى المكان، وتلقي القبض على خمسةأكمل القراءة »

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منذ 39 ثانية


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