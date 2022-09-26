الرياضة
أزمة الملاعب تشرد أندية
اتساع دائرة الفرق المتضررة والإغلاق يثقل كاهل ميزانياتها ويضرب تكافؤ الفرص تعود أزمة البنية التحتية لتؤرق فرقا بالبطولة الوطنية الاحترافية، في قسميها الأول والثاني، إذ توسعت دائرة الأندية التي تعجز عن توفير ملعب لإجراء تداريبها ومبارياتها الرسمية، مع انطلاق الموسم الرياضي الجاري. وببطولة القسم الأول، يجد شبابأكمل القراءة »
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