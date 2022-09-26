الصباح الفني
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الأجنة يحبون الجزر أكد علماء، الخميس الماضي، أن الأطفال في أرحام أمهاتهم هم من كبار المعجبين بالجزر، لكن الخضر الورقية ليست من الأطعمة المفضلة لديهم. وأفاد باحثون في جامعة دورهام في شمال شرق بريطانيا أن نتائج الدراسة التي أجروها كانت أول دليل مباشر على أن الأطفال يتفاعلونأكمل القراءة »
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