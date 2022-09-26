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الصباح الفني

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منذ 42 ثانية
الأجنة‭ ‬يحبون‭ ‬الجزر أكد‭ ‬علماء،‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬أرحام‭ ‬أمهاتهم‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المعجبين‭ ‬بالجزر،‭ ‬لكن‭ ‬الخضر‭ ‬الورقية‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المفضلة‭ ‬لديهم‭. ‬وأفاد‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬دورهام‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬بريطانيا‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجروها‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬دليل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬يتفاعلون‭أكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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