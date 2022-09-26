الصباح الفني
زمرد مع الراقصات
أصدرت الفنانة عواطف زمرد، عبر قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “يوتوب”، أغنية جديدة بعنوان “كلكم بحال بحال”، من كلمات أيوب أوزايد وتلحين أسامة حنصالي وتوزيع أنس الادريسي، كما تعاملت مع مدير التصوير “سيمو ارت” و المخرج سفيان الوالدي. وتم تصوير “فيديو كليب” بأحد الفنادق بمكناس، حيث شاركأكمل القراءة »
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