وطنية
بوريل يطوي صفحة سوء الفهم مع بوريطة
المسؤول الأوربي أعلن بنيويورك قرب التوقيع على شراكة خضراء مع المغرب أعلن المغرب والاتحاد الأوربي قرب التوقيع على اتفاقية الشراكة الخضراء، في خطوة جديدة ستعزز علاقات التعاون الإستراتيجية بين الطرفين. وأكد جوزيب بوريل، مفوض الاتحاد الأوربي للأمن والسياسة الخارجية وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاونأكمل القراءة »
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