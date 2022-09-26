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وطنية

بوريل‭ ‬يطوي‭ ‬صفحة‭ ‬سوء‭ ‬الفهم‭ ‬مع‭ ‬بوريطة

منذ 45 ثانية
المسؤولان‭ ‬أعربا‭ ‬عن‭ ‬ارتياحهما‭ ‬للتوقيع‭ ‬المقبل‭ ‬للشراكة‭ ‬الخضراء‭       (‬خاص‭)‬
المسؤول‭ ‬الأوربي‭ ‬أعلن‭ ‬بنيويورك‭ ‬قرب‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬شراكة‭ ‬خضراء‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬ أعلن‭ ‬المغرب‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬قرب‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬الخضراء،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬ستعزز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬ وأكد‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل،‭ ‬مفوض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬للأمن‭ ‬والسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬وناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭أكمل القراءة »

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منذ 45 ثانية


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