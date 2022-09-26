الرياضة
الاستئناف يصدم الناطق الرسمي لآسفي
تأييد قرار الأخلاقيات بإيقافه لمدة سنة نصفها موقوف التنفيذ أصدرت غرفة الاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية قرارها بخصوص الاستئناف التي تقدم به أولمبيك آسفي بعد إيقاف ناطقه الرسمي ابراهيم الفلكي من طرف لجنة الأخلاقيات. وأيد الاستئناف الحكم الابتدائي، الذي صدر في وقت سابق في حق الفلكي وذلكأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا