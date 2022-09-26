وطنية
خبراء يعارضون تقليص عدد الوكالات الحضرية
يخطط لوبي التعمير بالإدارة المركزية لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، الذي يحكم قبضته على الملفات الكبرى، والتوجهات الاستراتيجية، بقيادة مديرة معروفة، إلى “قتل” عدد من الوكالات الحضرية، والاحتفاظ بـ 12 منها. وأثير جدل ساخن على هامش الورشات المنظمة في الولايات التي احتضنت اللقاءات الجهوية للحوار حول الإسكانأكمل القراءة »
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