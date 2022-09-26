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وطنية

خبراء‭ ‬يعارضون‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬الوكالات‭ ‬الحضرية

منذ 48 ثانية
يخطط‭ ‬لوبي‭ ‬التعمير‭ ‬بالإدارة‭ ‬المركزية‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتعمير‭ ‬وسياسة‭ ‬المدينة،‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬الملفات‭ ‬الكبرى،‭ ‬والتوجهات‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬بقيادة‭ ‬مديرة‭ ‬معروفة،‭ ‬إلى‭ “‬قتل‭”‬‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوكالات‭ ‬الحضرية،‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بـ‭ ‬12‭ ‬منها‭.‬ وأثير‭ ‬جدل‭ ‬ساخن‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الورشات‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬التي‭ ‬احتضنت‭ ‬اللقاءات‭ ‬الجهوية‭ ‬للحوار‭ ‬حول‭ ‬الإسكان‭أكمل القراءة »

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منذ 48 ثانية


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