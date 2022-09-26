الرياضة
النصر ينقذ موسم تاعرابت
فسخ عقده مع بنفيكا وتعاقد مع الفريق الإماراتي اختار الدولي المغربي عادل تاعرابت، الانتقال للنصر الإماراتي، بعد فسخ عقده مع بنفيكا البرتغالي، نهاية الموسم الرياضي الماضي. وبعد أربع سنوات قضاها رفقة الفريق البرتغالي، ضمن فيها مكانا رسميا، اختار النادي التخلي عنه، في سن 33 عاما، ليقرر اكتشافأكمل القراءة »
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