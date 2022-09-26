الرياضة
الأشبال ينهزمون أمام إنجلترا
المنتخب الوطني يواجه الشيلي غدا بمورسيا انهزم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أمام نظيره الإنجليزي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (السبت) بمورسيا، لحساب الجولة الثانية من دوري “كوستا كاليدا”. وسجل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني للشباب عبد الرحمان السوسي في الدقيقة 70، بعد أنأكمل القراءة »
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