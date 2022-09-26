fbpx
وطنية

بنعلي‭ ‬تعد‭ ‬بحل‭ ‬مناسب‭ ‬لملف‭ “‬سامير‭” ‬

منذ 3 دقائق
بنعلي أكدت أن ملف "سامير" يتسم بالتعقيد (أرشيف)
اليماني‭: ‬المطلوب‭ ‬قرار‭ ‬سياسي‭ ‬للتسوية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لقضية‭ ‬الشركة‭ ‬ أعلنت‭ ‬ليلى‭ ‬بنعلي،‭ ‬وزيرة‭ ‬الانتقال‭ ‬الطاقي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعكف‭ ‬على‭ ‬تدارس‭ ‬مختلف‭ ‬السيناريوهات‭ ‬التقنية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬لإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لملف‭ ‬شركة‭ “‬سامير‭”‬،‭ ‬تأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬مصالح‭ ‬الفئات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالشركة‭.‬ وأكدت‭ ‬بنعلي،‭ ‬جوابا‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬كتابي‭ ‬للنائب‭ ‬الحركي‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى