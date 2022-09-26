وطنية
بنعلي تعد بحل مناسب لملف “سامير”
اليماني: المطلوب قرار سياسي للتسوية المطلوبة لقضية الشركة أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعكف على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية، لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”، تأخذ بعين الاعتبار مصالح الفئات المرتبطة بالشركة. وأكدت بنعلي، جوابا عن سؤال كتابي للنائب الحركيأكمل القراءة »
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