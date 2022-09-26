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“زنقة كونتاكت” عريس المهرجان الوطني للفيلم
فوز يونس بواب بأحسن دور رجالي وجليلة التلمسي بأحسن دور نسائي توج الفيلم الروائي الطويل “زنقة كونتاكت” للمخرج إسماعيل العراقي، بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم الذي اختتمت فعاليات دورته الثانية والعشرين، أول أمس (السبت)، بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ بطنجة. وعادت جائزة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلةأكمل القراءة »
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