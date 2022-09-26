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الصباح الفني

صبحي تنشر كواليس “ستار والموضة”

منذ دقيقتين
نشرت الممثلة وسيلة صبحي، على صفحتها على “فيسبوك”، بعض كواليس جلسة تصوير في إطار تظاهرة “ستار وموضة” المنظمة تحت إشراف عز الدين النعيمي المعروف في الساحة الفنية بـ”عزالدين زين الدين”. وتقاسمت صبحي مع متابعيها بعض إطلالاتها بالقفطان المغربي، علما أن جلسة التصوير نظمت، أيضا، للاحتفال بها وتكريمها،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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