الصباح الفني
صبحي تنشر كواليس “ستار والموضة”
نشرت الممثلة وسيلة صبحي، على صفحتها على “فيسبوك”، بعض كواليس جلسة تصوير في إطار تظاهرة “ستار وموضة” المنظمة تحت إشراف عز الدين النعيمي المعروف في الساحة الفنية بـ”عزالدين زين الدين”. وتقاسمت صبحي مع متابعيها بعض إطلالاتها بالقفطان المغربي، علما أن جلسة التصوير نظمت، أيضا، للاحتفال بها وتكريمها،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا