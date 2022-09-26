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الرياضة

التعادل يحسم قمة الدشيرة والسريع

منذ 53 ثانية
الكروي يمنع الهزيمة عن وادي زم بميدان الأولمبيك تعادل أولمبيك الدشيرة وسريع وادي زم بهدفين لمثلهما، أول أمس (السبت)، بملعب إنزكان، لحساب الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية الثانية. وسيطر أولمبيك الدشيرة على مجريات الشوط الأول، ولم يسجل أي هجوم أو فرصة للزوار طيلة ثلاثين دقيقة الأولى منأكمل القراءة »

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منذ 53 ثانية


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