الصباح الفني
سامية أحمد و”حب الذات”
شددت الفنانة سامية أحمد على أهمية حب الذات، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بنوع من الأنانية، بل وسيلة حتى يتمكن الشخص من أن يشعر من حوله بحبه لهم. وكتبت سامية أحمد في حديثها عن الموضوع على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، قائلة “لا يمكن أن تحمل همأكمل القراءة »
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