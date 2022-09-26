الرياضة
برشيد يعمق جراح “الواف”
الفريق الفاسي مني بالهزيمة الثالثة على التوالي عمق يوسفية برشيد جراح وداد فاس، عندما فاز عليه بهدفين لصفر، خلال المباراة التي أقيمت، أول أمس (السبت)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة الثالثة من بطولة القسم الثاني. وأصبح وداد فاس الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة، وبثلاث هزائمأكمل القراءة »
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