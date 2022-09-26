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أي خيارات تنموية من أجل الاستدامة؟
أزمات صحية واقتصادية وإيكولوجية من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه البشرية بقلم: عبد السلام الصديقي(*) يستعيد المقال الخطوط العريضة لعرض قدمناه ضمن فعاليات الملتقى الدولي للشباب، الذي نظمته الشبيبة الاشتراكية في طنجة، وحضره شباب قادم من مختلف القارات. هذا النوع من الفضاءات ملائم لطرح أسئلة حولأكمل القراءة »
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