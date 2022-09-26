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أي‭ ‬خيارات‭ ‬تنموية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستدامة؟

منذ 12 دقيقة
عبد‭ ‬السلام‭ ‬الصديقي‭                                      (‬أرشيف‭)‬
أزمات‭ ‬صحية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وإيكولوجية‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البشرية بقلم‭: ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬الصديقي‭(*)‬ يستعيد‭ ‬المقال‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬لعرض‭ ‬قدمناه‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الملتقى‭ ‬الدولي‭ ‬للشباب،‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬الشبيبة‭ ‬الاشتراكية‭ ‬في‭ ‬طنجة،‭ ‬وحضره‭ ‬شباب‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القارات‭. ‬ هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الفضاءات‭ ‬ملائم‭ ‬لطرح‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭أكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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