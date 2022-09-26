وطنية
“بوليساريو” ومؤتمر “السيلفي”!
قادتها تحولوا إلى مسخرة عابرة للقارات تلاحقهم الفضائح بقلم: الفاضل الرقيبي في ظل التسابق المحموم بين قياديي «بوليساريو» لأجل تلميع صورهم، قبيل مؤتمرهم السادس عشر، لا يفوت أي واحد منهم فرصة التقاط الصور ونشرها، على نطاق واسع، لأجل إظهاره بمظهر المسؤول المتفاني في عمله. وكما هو معلوم،أكمل القراءة »
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