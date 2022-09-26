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وطنية

“بوليساريو” ومؤتمر “السيلفي”!

منذ دقيقتين
Brahim Ghali, President of the Sahrawi Arab Democratic Republic (SARD) and Secretary-General of the Polisario front, attends celebrations marking the 45th anniversary of the creation of the SARD, on February 27, 2021, at a refugee camp on the outskirts of the southwestern Algerian city of Tindouf, on February 27, 2021. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP)
قادتها تحولوا إلى مسخرة عابرة للقارات تلاحقهم الفضائح بقلم: الفاضل الرقيبي في ظل التسابق المحموم بين قياديي «بوليساريو» لأجل تلميع صورهم، قبيل مؤتمرهم السادس عشر، لا يفوت أي واحد منهم فرصة التقاط الصور ونشرها، على نطاق واسع، لأجل إظهاره بمظهر المسؤول المتفاني في عمله. وكما هو معلوم،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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