الصباح الفني
بنربيعة وملايين المشاهدات
تقاسمت المؤثرة غزل بنربيعة، مع متابعي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سعادتها في جذب عدد كبير من المتتبعين في مختلف المنصات. وتمكنت بنربيعة، من وضع بصمتها الخاصة في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاوز عدد متابعيها على “التيك توك” 2.8 مليون متابع، فيما بلغ عدد المعجبين بمحتواها 133 مليون “لايك”أكمل القراءة »
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