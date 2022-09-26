حوادث
اعتداءات وسرقات بالدروة
غضب كبير بسبب ضعف التغطية الأمنية بالشارع العام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، مقطع فيديو يوثق لواقعة الاعتداءات التي يعيشها سكان وزائرو الدروة من لدن الجانحين على مدار ساعات اليوم، إذ عمد شخصان يمتطيان دراجة نارية إلى سرقة تلميذة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ووثق الشريط سالفأكمل القراءة »
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