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“السلعة” يمثل المغرب في “الإسكندرية”
الفيلم من إخراج نصرات يكشف معاناة المهاجرين من إفريقيا اختير الفيلم “السلعة”، لتمثيل المغرب، في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الثامنة والثلاثين، التي من المنتظر أن تنطلق فعالياتها 5 أكتوبر المقبل، لتستمر إلى غاية 10 من الشهر ذاته. وسيدخل “السلعة” الذي يحملأكمل القراءة »
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