الرياضة
طائرة خاصة للسفر لنيجيريا
استأجر الوداد طائرة خاصة للسفر إلى نيجيريا، لمواجهة ريفرز يونايتد لحساب الدور المؤهل لدور المجموعات لعصبة الأبطال في تاسع أكتوبر المقبل. وقرر الوداد في البداية السفر عبر رحلة عادية صوب نيجيريا، إلا أن الحسين العموتة، مدرب الفريق، رفض، خوفا من تعب لاعبيه، ما دفع الرئيس إلى اختيارأكمل القراءة »
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