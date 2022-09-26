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“الهاكا” في ندوة بمراكش
نظمت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، من 21 إلى 23 شتنبر الجاري بمراكش، الدورة العاشرة لمؤتمر شبكة هيآت التقنين الإفريقية حول موضوع “الاتصال السمعي البصري الإفريقي في تحول: مسارات التطور والرهانات المستجدة”. وأوضحت الهيأة أن هذا اللقاء المتعدد الأطراف شهد حضور عدة بلدان إفريقية ناطقة بالإنجليزية والبرتغاليةأكمل القراءة »
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