اذاعة وتلفزيون
“مع الناس” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الاثنين) ابتداء من الساعة التاسعة و50 دقيقة ليلا، على موعد مع حلقة جديدة من البرنامج الاجتماعي “مع الناس”، الذي تشرف على إعداده وتقديمه عزيزة لعيوني. وسيسلط البرنامج الضوء، خلال حلقة اليوم، على موضوع اجتماعي يهم فئة كبيرة من المغاربة، سيما أنأكمل القراءة »
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