fbpx
منبر

حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬تشريعية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ “‬سامير‭”‬

منذ 8 ثواني
سبع‭ ‬سنوات‭ ‬مرت‭ ‬على‭ ‬أزمة‭ "‬سامير‭" ‬دون‭ ‬حل‭                                              (‬أرشيف‭)‬
سبع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التقاعس‭ ‬الحكومي‭ ‬والمغرب‭ ‬يحتاج‭ ‬استثمارات‭ ‬أخرى‭ ‬لتحصين‭ ‬سيادته‭ ‬الطاقية محمد‭ ‬بنجلون‭ ‬التويمي بقلم‭: ‬محمد‭ ‬بنجلون‭ ‬التويمي‭(*) ‬ يمر‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬ظرفية‭ ‬اقتصادية‭ ‬صعبة،‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬دولتين‭ ‬فاعلتين‭ ‬مركزيتين‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬هما‭ ‬روسا‭ ‬وأوكرانيا‭.‬ وشكلت‭ ‬التبعات‭ ‬الجيو‭-‬اقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬لهذه‭ ‬الأزمة‭ (‬المتعددة‭ ‬الأبعاد‭)‬،‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى