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حالة طوارئ تشريعية من أجل “سامير”
سبع سنوات من التقاعس الحكومي والمغرب يحتاج استثمارات أخرى لتحصين سيادته الطاقية محمد بنجلون التويمي بقلم: محمد بنجلون التويمي(*) يمر المغرب من ظرفية اقتصادية صعبة، بسبب تداعيات الحرب بين دولتين فاعلتين مركزيتين في الاقتصاد العالمي، هما روسا وأوكرانيا. وشكلت التبعات الجيو-اقتصادية والمالية لهذه الأزمة (المتعددة الأبعاد)،أكمل القراءة »
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